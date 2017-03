Quelque 200 migrants expulsés du centre d’accueil de Haren dans le calme

Le centre d’accueil pour sans-abris de Haren (Bruxelles) a fermé ses portes lundi. Quelque 200 migrants se retrouvent ainsi à la rue. Le groupe a tenté de rester sur place en organisant un sit-in. Finalement, la police a procédé à l’évacuation du bâtiment. Celle-ci s’est déroulée dans le calme.

La fermeture du centre d’accueil était prévue à 13h00, mais les migrants ont fait part de leur intention d’y rester aussi longtemps que possible. Une fois que tous les lits avaient été nettoyés par le personnel du Samusocial, il était clair qu’il n’y avait plus de place pour ces 200 personnes, des migrants en transit. La police est intervenue vers 15h00 pour évacuer le bâtiment. Les migrants ont quitté les lieux dans le calme. Le centre de Haren est le premier site du dispositif d’accueil hivernal bruxellois à fermer ses portes. Les migrants qui se sont retrouvés à la rue se sont alors dirigés vers la gare de Bruxelles-Nord, où ils risquent de rester quelques temps. « Dans les autres centres, il n’y a aucune place pour un si grand groupe et ils ont exprimé le souhait de rester ensemble », a déclaré Marie-Anne Robberecht, porte-parole du Samusocial. « De plus, les personnes souffrant de problèmes de santé ont la priorité et ce groupe est composé de jeunes hommes en bonne santé. » (Belga)

REPORTAGE de Julie Martin et d’Anaïs Letiexhe