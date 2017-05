Quelque 1.900 emplois menacés chez Blokker

La chaîne de magasins néerlandaise Blokker va fermer des centaines d’établissements au cours des prochaines années ainsi qu’une centaine de boutiques Marskramer. Au total, 1.900 emplois sont amenés à disparaître au sein des magasins et de la maison-mère Blokker Holding. L’entreprise a encore fait savoir que les chaînes Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar et Leen Bakker seront revendues.

L’objectif est de se présenter sur le marché sous une seule formule, Blokker, afin de mieux répondre aux demandes des consommateurs et ainsi résister dans un marché très concurrentiel, selon l’entreprise. Les emplois passeront principalement à la trappe chez Blokker et Marskramer dans la division distribution et au siège. Au total, 7.000 personnes y travaillent actuellement.

« Nous réalisons que cette annonce aura un grand impact sur notre personnel », a indiqué le patron Casper Meijer, pour qui ces mesures sont « radicales mais nécessaires ». Les boutiques qui fermeront leurs portes sont des établissements non rentables de Blokker. Environ 400 localisations doivent subsister. Elles seront rénovées selon un nouveau concept censé améliorer l’assortiment, la stratégie en termes de prix et la disponibilité des produits. En Belgique, 69 magasins sur 190 seront fermés, comme l’avait annoncé l’entreprise en février. Au total, 302 emplois sur 900 seront supprimés. (Belga)