Quelque 80 personnes du collectif « La voix des sans-papiers » se sont installées le week-end dernier dans un bâtiment situé au 74, rue de la Senne, à Bruxelles. Par cette action, le collectif espère pouvoir mener avec les responsables communaux et le propriétaire une négociation aboutissant à un contrat d’occupation précaire. Vu que le bâtiment est destiné à la destruction, les occupants demandent en effet de pouvoir y résider jusqu’au début des travaux.

Le collectif « La voix des sans-papiers » occupait depuis quatre mois un bâtiment situé rue de l’Olivier à Schaerbeek appartenant au Foyer Schaerbeekois. À la suite de travaux imminents, le collectif a dû quitter ce bâtiment. « Nous demandons à la commune et au propriétaire de prendre en considération et de respecter la dignité des hommes, femmes, personnes âgées et enfants qui occupent ce nouveau bâtiment. Notre pays compte plus de 100.000 personnes sans papiers, soit un citoyen sur 100 privé de tout droit alors que sa vie est établie en Belgique souvent depuis de nombreuses années. Au vu du contexte migratoire et de la politique menée par le gouvernement, il est évident que ce chiffre ne va faire qu’augmenter », a indiqué Johns Mbulula, coordinateur du pôle Asile et Migration du MRAX (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie) « L’occupation permet de rendre visible ce que certains souhaiteraient continuer à rendre invisible, préférant diviser les groupes de personnes sans papiers en les excluant et les isolant de la société, les rendant ainsi encore plus vulnérables », a-t-il conclu (Belga)