Quatre bloggeuses, un rendez-vous shopping incontournable

Un succès sans précédent pour ce vide-dressing organisé par quatre jeunes bloggeuses bruxelloises près de la Bourse, Rue des Riches Claires. Grâce à leurs blog respectifs et aux réseaux sociaux, ces jeunes femmes se sont construites une solide base de fans qui les suivent au quotidiennement. Des Followeuses (personnes qui suivent les publications d’autrui) aujourd’hui ravies de pouvoir enfin rencontrer leurs instagrameuses (utilisatrice d’Instagram) préférées.

Instagram, Facebook mais aussi Snapchat, ces stars du net ont sût s’approprier les codes d’une nouvelle génération en quête de modèles plus accessibles dans le monde de la mode. Au total, Claire, Vanessa, Annie et Lorraine sont suivies quotidiennement par plus de 332.641 personnes via ces différentes plateformes. Une influence remarquée par les grandes marques qui n’hésitent plus à passer par des bloggeuses pour lancer leurs produits.

Tous les détails du vide-dressing se trouvent sur leur événement Facebook « BLOGGER’s Closet SALE ». « Au niveau des vêtements qui seront en vente, il y en aura pour tous les goûts, toutes les tailles et tous les styles! » écrivent-elles dans la description. Une promesse tenue à l’en croire les mines ravies des centaines de Followers présente à l’évènement.

Reportage: Jeremy Audouard