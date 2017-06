Quatre attentats terroristes ont été déjoués en Belgique en 2016, selon Europol

Europol, l’Office Européen de Police, a révélé ce jeudi son rapport sur le terrorisme en Europe en 2016. Le bureau européen révèle notamment que 4 attentats terroristes ont été déjoués en Belgique en 2016 et que 65 personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une affaire de terrorisme durant cette dernière année civile.

Le nombre d’attaques terroristes déjouées a toutefois diminué par rapport à 2015 : on compte 142 attentats déjoués en Europe en 2016 contre 193 l’année précédente et 226 en 2014. C’est avant tout en Grande-Bretagne que les projets d’attentats ont été les plus nombreux avec 76 attaques déjouées par les autorités contre 23 en France, 17 en Italie, 10 en Espagne, 6 en Grèce, 5 en Allemagne et 1 aux Pays-Bas. Parmi ces 142 attentats contrecarrés dans les pays de l’Union européenne, la plupart sont attribués à des mouvements séparatistes ou ethno-nationalistes. En Grande-Bretagne, les 76 attaques déjouées sont en fait de type séparatiste et non djihadiste.

Les attaques djihadistes perpétrées sur le territoire européen en 2016 ont fait 142 morts et 379 blessés, précise Europol, qui compte dans ces statistiques les attentats de Bruxelles et Zaventem du 22 mars 2016.

Le rapport précise par ailleurs les attaques de personnes ou groupes d’extrême-droite vis-à-vis des demandeurs d’asile et des minorités ethniques sont de plus en plus nombreuses ces deux dernières années. (Gr.I., phoot Belga/Axelle Collard)