Quatre ans de prison avec sursis pour un chauffeur de taxi prévenu de viol

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé, mardi, une peine de quatre ans de prison avec sursis à l’encontre d’un chauffeur de taxi pour le viol d’une jeune Danoise, commis en novembre 2012. De nombreuses plaintes pour viol à l’encontre de chauffeurs de taxi bruxellois avaient été déposées en 2011 et 2012. Certains suspects avaient été interpellés, d’autres n’avaient jamais pu être identifiés. Le tribunal a estimé que la version des faits du prévenu, un chauffeur de taxi de 38 ans, selon laquelle les rapports sexuels avec l’une de ses clientes étaient consentis, n’était pas crédible.

Le prévenu avait en effet raconté que la victime avait accepté les rapports parce qu’elle ne pouvait pas payer son trajet de taxi. Le tribunal a dès lors reconnu le prévenu coupable du viol de la victime, une jeune fille au pair danoise, commis le 10 novembre 2012. Il a qualifié les faits d’extrêmement graves mais il a tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du coupable, de sa vie de famille et du fait qu’il avait un emploi stable. Le juge a prononcé une peine de quatre ans de prison, avec sursis pendant cinq ans, à son encontre. Le tribunal a également fait droit à la demande de la partie civile et a accordé des dommages et intérêts d’un montant de 16.500 euros. Ce n’est qu’en 2014 que la victime avait témoigné et qu’un portrait-robot de son agresseur avait été établi par la police.

Par ailleurs, suite aux déclarations de cette victime, les enquêteurs avaient obtenu des images du prévenu, provenant des caméras de vidéo-surveillance d’une agence bancaire située non loin du lieu des faits, chaussée de Waterloo à Uccle. Ensuite, des collègues du prévenu, de la société Taxis Bleus, avaient reconnu celui-ci sur la photo de l’avis de recherche et l’avaient dénoncé à la police. En 2011 et 2012, la police de Bruxelles Capitale-Ixelles avait enquêté sur près de trente affaires de moeurs dans lesquelles les agresseurs semblaient agir selon le même modus operandi. Des chauffeurs de taxi, ou de faux chauffeurs, ciblaient des jeunes filles sortant de soirées estudiantines sous l’influence de l’alcool, à Ixelles et alentours, puis abusaient d’elles sexuellement. L’enquête n’avait pas permis de faire le lien entre tous ces faits. Certains suspects avaient été arrêtés, d’autres pas. (Belga)