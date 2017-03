Qualité de vie : Vienne en tête; Bruxelles tombe à la 27e place du ranking mondial

Vienne, en Autriche, mène pour la 8e année consécutive le classement mondial des villes offrant la meilleure qualité de vie, composé annuellement par l’entreprise de consultance Mercer. L’Europe se taille la part du lion dans le « top 10 » du ranking 2017 de Mercer, publié mardi, avec 8 cités: Vienne, première, Zurich (2e), Munich (4e), Dusseldorf (6e), Francfort (7e), Genève (8e), Copenhague (9e) et Bâle (10e), soit trois villes allemandes et trois villes suisses parmi les 10 premières. Auckland (Nouvelle-Zélande) se glisse à la 3e place, Vancouver (Canada) à la 5e, tandis que l’Australienne Sydney est indiquée ex-aequo à la 10e place.

Bruxelles est classée 27e, soit un net recul par rapport à son classement de l’an dernier, quand elle était postée en 21e position. En comparaison, la ville de Luxembourg se retrouve 21e, Amsterdam 12e et Berlin 13e. « La plupart des villes européennes restent stables dans le classement, à l’exception de Bruxelles (27), qui perd 6 places à cause de questions de sécurité liées au terrorisme, et Rome (57), qui tombe de 4 places à la suite de ses problématiques de ramassage des déchets« , note le bureau dans son communiqué. Le classement comprend 231 villes, Bagdad (Irak) fermant la marche. Il est, à l’origine, destiné aux multinationales qui doivent déterminer où détacher des travailleurs à l’international et quelles compensations financières prévoir. « Malgré une volatilité politique et financière accrue en Europe, nombre de ses villes offrent la meilleure qualité de vie au monde et restent des destinations attractives pour développer ses opérations commerciales et envoyer des travailleurs expatriés en détachement« , note Mercer. Les critères analysés concernent 10 catégories, qui vont des services de santé et autres services publics à l’éducation en passant par les opportunités de divertissement, les biens de consommation communs, l’environnement naturel, l’aspect socio-culturel et le cadre politique et social dans un sens large. A noter que, cette année, l’infrastructure a fait l’objet d’un classement à part, dominé par Singapour, devant Francfort et Munich (classées toutes deux 2es). (Belga)