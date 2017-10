Puigdemont donnerait une conférence de presse à Bruxelles ce mardi à 12h30

Un avocat belge sollicité par le président catalan destitué Carles Puigdemont, Me Paul Bekaert, a confirmé lundi soir la présence du Catalan en Belgique. Il a précisé avoir eu une conversation avec lui dans le courant de la journée et avoir été sollicité comme conseil.

« Il est bien en Belgique », a assuré Me Bekaert, spécialisé dans les droits de l’Homme, sans indiquer s’il l’avait rencontré physiquement.

L’avocat a précisé avoir été choisi comme conseil par le dirigeant indépendantiste catalan.

Mais Me Bekaert s’est refusé à indiquer si M. Puigdemont s’était informé auprès de lui des possibilités d’obtenir l’asile en Belgique, en invoquant le secret professionnel. Il n’a rien indiqué sur les intentions de son client, alors que le journal catalan ‘La Vanguardia’ rapporte que M. Puigdemont pourrait donner mardi davantage de détails sur son déplacement en Belgique.

Selon la télévision publique catalane TV3, et diverses sources catalanes, une conférence de presse devrait avoir lieu à 12h30 mardi, sans précision sur le lieu de la réunion.

Me Bekaert, inscrit au barreau de Bruges, est connu comme défenseur des causes liées aux droits de l’Homme, aux questions d’extradition et à l’application du mandat d’arrêt européen.

Il avait notamment défendu le couple belge d’origine basque Luis Moreno et Raquel Garcia, soupçonné par l’Espagne d’être membres de l’organisation séparatiste basque ETA et de la militante de l’organisation d’extrême gauche turque Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C) Ferhiye Erdal. (avec Belga)

Mariano Rajoy convoque un conseil des ministres extraordinaire mardi

Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy compte convoquer un conseil des ministres extraordinaire mardi après-midi, rapporte La Vanguardia lundi soir.

La réunion devrait aborder les différents aspects de la tenue des élections régionales convoquées le 21 décembre par l’Etat espagnol qui a placé la Catalogne sous sa tutelle.

Des sources du pouvoir exécutif espagnol ont confirmé l’éventualité de ce conseil des ministres extraordinaire bien qu’aucune invitation formelle n’ait été adressée. Certains ministres ont toutefois déjà libéré leur agenda pour la fin de journée mardi.

Ce conseil des ministres extraordinaire serait la première réunion de l’exécutif espagnol depuis la mise sous tutelle de la Catalogne et de la convocation des élections régionales le 21 décembre prochain.

Lire aussi :