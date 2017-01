Publifin: Stéphane Moreau gagne 960.000 euros bruts par an comme CEO de Nethys

Le salaire de l’administrateur délégué (CEO) de Nethys, Stéphane Moreau, est de 960.000 euros bruts par an, indiquent vendredi Le Vif et L’Echo. Nethys est la société opérationnelle de l’intercommunale Publifin, au coeur d’un scandale depuis un mois pour le montant des rémunérations qui y sont octroyées à des mandataires publics et des conflits d’intérêts avec le privé.

UN SALAIRE CUMULE PAR LE BOURGMESTRE

Ce montant inclut une partie fixe (de l’ordre de 600.000 euros) et une partie variable. Il faut encore ajouter à cette enveloppe salariale les montants de l’épargne-pension. Dès lors, « on est largement au-delà du million d’euros », selon une source anonyme citée dans L’Echo. Stéphane Moreau est également bourgmestre PS d’Ans et gagne à ce titre 80.000 euros par an. Il détient une série de mandats, par exemple chez Meusinvest. Le président du PS, Elio Di Rupo, s’est déclaré favorable jeudi au décumul de fonctions comme celle de bourgmestre ou échevin avec une entreprise fonctionnant avec des capitaux publics.

(BELGA)