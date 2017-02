Proximus League : l’Union bat Tubiz 2-0

La dernière rencontre de la 13e journée de la phase B de la Proximus League a vu l’Union Saint-Gilloise battre Tubize 2-0. Grâce à Alves Da Silva (78e) et Mathias Fixelles (88e), la formation bruxelloise (35 points) a ainsi ravi la 4e place au général, synonyme de play-off II, à l’équipe brabançonne (34 points). La dernière journée (dimanche prochain à 16 heures) sera donc décisive. L’Union se déplacera à Oud Heverlee-Louvain et Tubize recevra le Cercle de Bruges. Le nom du lauréat de la phase B sera alors également connu puisque le Lierse et l’Antwerp comptent tous les deux 26 points en tête du classement.

Alors qu’il pouvait s’adjuger la deuxième phase, le Lierse a en effet été contraint de partager l’enjeu, 1-1, vendredi à Lommel United. Les Pallieters ont ouvert la marque sur un autogoal de Toon Lenaerts (25e, 0-1). En seconde période, le Lierse a moins bien joué et Wouter Corstjens a égalisé de la tête sur coup de coin (63e, 1-1). L’Antwerp n’a pas manqué samedi de profiter du faux pas du Lierse chez le dernier de la 2e phase (5 points) et du général (18 points) en s’imposant 1-2 à Roulers. Les Anversois ont ouvert la marque par Stephen Buyl (26e, 0-1). La seconde période a bien commencé pour les Roulariens, qui ont égalisé par Ibou Sawaneh (48e, 1-1). Mais quelques minutes plus tard (62e), l’exclusion de Baptiste Schmisser a compliqué les choses. Johanna Omolo a finalement signé le septième succès des Anversois dans cette phase B. Le lauréat de cette deuxième phase rencontrera Roulers, le vainqueur de la première partie, pour la montée en Jupiler Pro League. Ilombe Mboyo a inscrit le but de la victoire du Cercle de Bruges face à OH Louvain (73e, 1-0). Ce succès ne change pas grand-chose puisque les joueurs de José Riga sont 4e de la phase (18 points) et ne pouvaient plus espérer au mieux qu’une cinquième place au général (30 points). OH Louvain est avant-dernier tant au classement de la phase B (12 points) qu’au général (27 points).

