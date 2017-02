Propositions régionales en matière de nuisance des avions : La Flandre n’en veut pas; accueil positif des associations

Si l’on en croit la réaction du ministre flamand du Transport Ben Weyts (N-VA), la proposition formulée par le gouvernement bruxellois pour sortir de l’impasse dans le dossier des nuisances sonores liées aux activités de l’aéroport national a peu de chance d’aboutir à un consensus lors de la réunion du comité de concertation prévue lundi à ce sujet. Cette proposition relève d’un « jeu bassement tactique« , Bruxelles ne demandant autre chose que la suppression du survol de la capitale. « Disons que cela ne me parait assurément pas constituer une avancée dans le dossier« , a-t-il commenté, interrogé par l’agence Belga.

Le ministre-président flamand Geert Bourgeois a lui, rejeté vendredi matin la contre-proposition du gouvernement bruxellois concernant les normes de bruit. « C’est l’art de présenter une provocation comme un compromis« .

Par contre, le mouvement citoyen « Pas Question » et les associations UBCNA et « Piste 01, ça suffit » ont accueilli très positivement, jeudi, la proposition du gouvernement bruxellois visant à maintenir une certaine souplesse dans la perception des amendes infligées aux compagnies aériennes en cas d’infraction aux normes bruxelloises de bruit, mais sous trois conditions.

Ces trois organisations représentatives de riverains bruxellois et de la périphérie Est de l’aéroport estiment qu’il revient à présent au gouvernement fédéral, surtout, à la Flandre et à Brussels Airport de prendre leurs responsabilités.

Par ailleurs, une soixantaine de personnes de la communauté portuaire de Brussels Airport se sont rassemblé ce vendredi matin au cabinet du ministre-président flamand Geert Bourgeois. Pour se rendre ensuite chez son homologue bruxellois Rudi Vervoort et terminer leur périple chez Charles Michel. A l’issue de la rencontre, le ministre-président Rudi Vervoort a notamment déclaré : « Le Gouvernement bruxellois est résolument favorable au développement économique de Brussels Airport. Mais il tient également à garantir la santé des Bruxellois et les deux sont compatibles ». « Notre intention ne pas de s’opposer à qui que ce soit, mais simplement de faire respecter les normes de sécurité élémentaires tout en garantissant la qualité de vie des Bruxellois. Les mesures que nous proposons sont réalistes et fidèles aux standards internationaux », a encore justifié Rudi Vervoort.

A quatre jours d’un comité de concertation consacré à ce dossier, le gouvernement bruxellois a formulé jeudi une proposition visant à maintenir la souplesse dans la perception des amendes infligées aux compagnies aériennes en cas d’infraction aux normes bruxelloises de bruit de mise depuis 15 ans. Il assortit toutefois ce maintien de trois conditions: la suppression des vols sur la route du canal survolant la capitale, du virage à gauche entre 06h et 7h du matin, le respect strict des normes de vent principalement pour les atterrissages sur la courte piste 01, a annoncé jeudi le cabinet de la ministre bruxelloise de l’Environnement, Céline Fremault (cdH). (Belga)