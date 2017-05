Prime BE HOME : si vous ne l’avez pas reçue, déclarez-vous avant le 1er juin !

Depuis décembre 2016, les Bruxellois habitant leur propre bien ont droit à une prime de 120 euro par an par ménage, c’est la prime BE HOME. Les propriétaires pouvant y prétendre devaient en principe recevoir un courrier de l’administration fiscale régionale. L’octroi de la prime est en principe automatique, mais ils seraient 10.000 à ne pas l’avoir reçue, rapporte ce matin Vivacité. Bruxelles Fiscalité encourage les personnes concernées à se manifester via un formulaire en ligne. Mais attention, après le 1er juin il sera trop tard.