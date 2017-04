Près de 200 emplois menacés au sein de l’entreprise Vinçotte

L’entreprise Vinçotte, basée à Vilvorde, a annoncé vendredi que 195 emplois sont en péril dans le cadre de son « plan de transformation 2020 ». « Nous ferons tout pour que ce processus se déroule le mieux et le plus vite possible et nous entamerons un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux », a indiqué Marco Croon, le CEO de l’entreprise de contrôle et de certification, via un communiqué de presse.

Depuis 2009, la part de marché de Vinçotte a baissé de 64 à 50% dans son secteur, alors que le marché est en croissance, fait remarquer la direction. « Par ailleurs, Vinçotte est confrontée à l’évolution permanente des besoins des clients qui attendent davantage de conseils et veulent être servis toujours plus rapidement », ajoute-t-elle. Vinçotte avait déjà lancé en début d’année son plan « 3.0 » qui prévoyait la suppression de 50 emplois.

