Près de 17.000 visiteurs attendus ce samedi soir pour la 10e Museum Night Fever

Le grand public est attendu en nombre ce samedi soir, de 19h00 à 01h00 du matin, à la 10e édition de la Museum Night Fever qui aura lieu dans 23 musées bruxellois. L’événement accueille près de 17.000 visiteurs chaque année, contre 4.500 à son lancement en 2008 avec sept musées participants.

Pour cette édition anniversaire, le coup d’envoi sera donné en fanfare à 19h00, sur la place Royale, avec un spectacle pyrotechnique. En clôture, une after-party aura lieu de minuit à 06h00 du matin au Bloody Louis, dans la Galerie Louise, avec notamment les DJ’s R.O, Todiefor, DkA, Faisal, Leesa ou encore Nico Morano, tandis que La Fine Equipe et DkA se produiront en live. La soirée sera agrémentée de diverses performances, dont du live painting et du video mapping. Collectifs d’artistes, étudiants en arts, académies, associations et maisons de jeunes ont revisité les 23 musées participants et ont créé une programmation riche d’une centaine d’activités. Ainsi, un video mapping et une collection de vêtements créée par les étudiants de St-Luc Stylisme seront entre autres présentés à la Fonderie à Molenbeek-Saint-Jean. Au Muséum des Sciences naturelles, l’école de théâtre Lassaad fera revivre les dinosaures. Train World se transformera en cirque avec les acrobates de Circolito. La Compania Caminante entrera en dialogue au travers de la danse avec l’exposition du photographe belge Carl De Keyzer au Botanique. Cette année, trois musées participeront à la Museum Night Fever pour la première fois. Il s’agit du Millennium Iconoclast Museumof Art (MIMA), de la Villa Empain et du Centre for Art and Media ARGOS. Ce dernier mettra en évidence l’histoire de la danse et de la performance avec l’ASBL Opera Capture Club. La Stib mettra à disposition gratuitement des navettes spéciales entre les musées participants et vers l’after-party. Les tickets sont en vente au prix de 15 euros (22 euros avec l’entrée à l’after-party). (Belga)