Préavis de grève à la prison de Saint-Gilles pour dénoncer la surpopulation carcérale

La CGSP a déposé un prévis de grève pour la prison de Saint-Gilles, a indiqué vendredi le délégué CGSP Laurent Lardinois. Une première réunion extraordinaire est prévue jeudi à 13h00 pour faire le point avec l’administration.

Les syndicats avaient accepté une capacité maximale de 850 détenus mais leur nombre arrive à 900 aujourd’hui. La CGSP a en conséquence déposé un préavis dans le cadre d’un protocole de grève. Cela implique de laisser une chance à la négociation pendant 10 jours. Les autres syndicats n’ont pas pour l’instant déposé de préavis. « Les conditions de détention se détériorent et la situation intérieure devient tendue à cause de la surpopulation endémique« , s’inquiète Laurent Lardinois. « La sécurité est diminuée en conséquence. On demande à l’administration de prendre des mesures d’urgence pour limiter le nombre de détenus« . (Belga)