PRDD: l’Union des Classes moyennes veut davantage d’ambition pour le commerce et la mobilité

L’Union des Classes moyennes estime que le gouvernement bruxellois manque d’ambition, et de détermination dans les domaines du commerce et de la mobilité. Dans son avis remis dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de Plan régional de Développement durable (PRDD) qui a pris fin, l’organisation représentative des indépendants et des PME estime que l’offre commerciale existante doit être la base du schéma de développement.

Pour l’UCM, le secteur est un enjeu majeur pour la Région avec les 100.000 emplois qu’il représente et son apport à la qualité de vie et à l’attractivité de la capitale. C’est pourquoi elle demande que la Région inclue son objectif de développement dans le futur schéma de développement commercial annoncé pour cette année, qui devra précéder toute décision d’implantation de nouveaux mégacentres commerciaux (dont Neo sur le plateau du Heysel). « La proximité mérite d’être privilégiée car, outre le service essentiel apporté aux Bruxellois, elle encourage la mobilité douce et répond aux besoins d’accessibilité des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. De plus, le commerce indépendant emploie essentiellement de la main-d’œuvre locale, contribue à la vie sociale et à la sécurité en faisant vivre les quartiers. L’UCM s’étonne d’ailleurs qu’aucun lien ne soit établi entre le commerce et le programme régional d’économie circulaire, dans la mesure où ce dernier encourage une économie locale non délocalisable nécessaire à Bruxelles », a-t-elle fait valoir dans un communiqué mardi. Par ailleurs, alors que Bruxelles est de plus en plus saturée par la congestion automobile, « terriblement néfaste aux entreprises », le gouvernement bruxellois ne semble pas prendre la mesure de l’urgence en proposant dans le PRDD des solutions qui ne feront pas évoluer significativement cette pression automobile sur la ville. Pour l’UCM, les choix d’investissement dans les autres modes de transport doivent être réorientés afin d’apporter des solutions structurelles rapidement (Belga)