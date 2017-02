L’avocat de la Cour de Justice européenne pousse Theo Francken à délivrer un visa humanitaire à la famille syrienne

« Les États membres doivent délivrer un visa humanitaire lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un refus exposera des personnes en quête de protection internationale à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants » , indique mardi l’avocat général Mengozzi de la Cour de Justice de l’UE (CJUE), en réponse à la question préjudicielle du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) sur l’octroi de visas humanitaires à une famille syrienne.

Un bras-de-fer met aux prises depuis plusieurs mois le secrétaire d’État fédéral à l’Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA), et une famille belge prête à accueillir une famille syrienne de quatre personnes habitant à Alep. Le père a demandé un visa humanitaire via l’ambassade belge à Beyrouth (Liban) afin de venir déposer une demande d’asile en Belgique.

Le secrétaire d’État refuse d’octroyer ce visa, malgré des décisions du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) et de plusieurs instances judiciaires, au motif que cette demande n’a pas été introduite en Belgique.

Source: DH