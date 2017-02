Pollution de l’air, Fremault dit comprendre l’inquiétude et défend son bilan

La ministre régionale de l’Environnement, Céline Frémault (cdH), dit « comprendre l’inquiétude des Bruxellois » et rappelle les mesures prises par le gouvernement, parmi lesquelles la mise en oeuvre d’une zone de basses émissions, prévue en 2018, devrait « permettre d’améliorer rapidement la qualité de l’air », indique-t-elle dans un communiqué.

Outre l’adoption en novembre dernier du seuil d’information de 50 microgrammes par mètre cube d’air (µg/m³), à partir duquel la population doit être avertie et peut agir en adaptant son comportement, le gouvernement s’est engagé à travers le « Plan Air Climat Energie », approuvé en juin 2016, à mettre en place dès 2018 une zone de basses émissions permanente, dont seront bannies les voitures les plus polluantes, sur l’ensemble des 19 communes bruxelloises. « Cette mesure va permettre d’améliorer rapidement la qualité de l’air. Mais il faut comprendre que sa mise en place nécessite un peu de temps. De même, il faut comprendre que pour assurer l’adhésion de l’ensemble des Bruxellois, il est primordial qu’elle soit graduelle et permette à chacun de s’adapter », affirme Céline Fremault. Concrètement, la mise en œuvre de cette zone de basses émissions devrait débuter en 2018 avec l’interdiction des voitures affichant la norme Euro 1 et inférieure. Les voitures Euro 2 seront bannies à partir de 2019, Euro 3 en 2020, Euro 4 en 2022 et Euro 5 en 2025. Des mesures ont également été prises pour une meilleure performance énergétique des bâtiments via les primes énergie et les prêts verts qui ont été élargis, souligne encore la ministre. Cela étant, « la qualité de l’air doit être abordée également de manière sérieuse par le niveau fédéral de qui on attend des propositions en matière fiscale, notamment pour encourager la mobilité douce, le vélo, le train, etc. », conclut-elle (Belga)