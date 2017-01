Policiers profiteurs : une pré-enquête ouverte pour des abus éventuels

Catherine De Bolle, commissaire générale de la police fédérale, a demandé à l’Inspection générale d’ouvrir une pré-enquête sur de possibles abus au sein de services de police qui rapatrient des sans-papiers, a indiqué mardi un porte-parole de la police fédérale. Lundi soir, VTM Nieuws rendait public un audit de l’Inspection générale, le service qui contrôle le fonctionnement de la police, sur des services de police chargés de rapatrier des sans-papiers. Quelques escorteurs auraient ainsi profité de leur déplacement pour louer des hôtels de luxe et même visiter des prostituées. « Un tel audit aborde diverses techniques, une culture, des pratiques. Il n’y a pas de noms ou de faits concrets. Il est maintenant demandé à l’Inspection générale de débuter une pré-enquête sur les faits. L’objectif est de rendre les soupçons un peu plus concrets si c’est possible et d’établir des responsabilités individuelles. Des auditions vont avoir lieu. L’enquête pourra alors mener vers des sanctions administratives ou pénales« , a indiqué le porte-parole de la police. (Belga)