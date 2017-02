Police fédérale : les syndicats annonceront mercredi un préavis de grève en front commun

Les quatre syndicats SLFP, CSC, SNPS et CGSP devraient déposer ce mercredi un préavis de grève en front commun pour la police fédérale, indiquent lundi les journaux du groupe Sudpresse. Eddy Quaino, permanent « Police » de la CGSP Admi, a confirmé l’information à l’agence Belga. Principale doléance: le manque d’effectifs, contre lequel les syndicats ne voient toujours rien venir.

Une conférence de presse se tiendra mercredi à 11h00 dans les locaux de la CGSP. Les syndicats y justifieront en détail leur préavis de grève. Globalement, ils dénoncent toujours « un manque d’effectifs, de moyens et d’infrastructures », livre déjà Eddy Quaino. Dimanche dans l’émission « C’est pas tous les jours dimanche » de RTL-TVI, la commissaire générale de la police fédérale Catherine De Bolle a elle-même admis des difficultés budgétaires. La police a reçu des moyens supplémentaires pour la lutte contre le terrorisme, dont le gouvernement fédéral fait une priorité, mais les autres unités doivent bien faire des économies et sont en sous-effectif. Dès lors, la question de la privatisation de certaines missions se pose, a confirmé Mme De Bolle, sans s’opposer par principe à un tel scénario. Pour les syndicats cependant, confier des missions de la police à des firmes privées est inacceptable. Catherine De Bolle a aussi invité tous les citoyens à dénoncer des comportements suspects. « C’est bien, mais il faut des moyens et du personnel pour gérer ces appels », réagit Eddy Quaino. Alors que la commissaire générale s’est voulue rassurante sur le climat au sein de la police fédérale, le permanent CGSP pointe enfin de nombreux départs parmi les hauts gradés et craint que la N-VA prépare une régionalisation de la police. (Belga)