Police de Bruxelles-Ouest: les agents reprendront le travail normalement en soirée

Les agents du service d’intervention de la zone de police Bruxelles-Ouest reprendront le travail normalement pour le service de nuit, indique la zone de police vendredi dans un communiqué. Une concertation syndicale sera organisée lundi à 18H30, dans la foulée de la réunion du collège de police, au commissariat Centre de Molenbeek-St-Jean. Un point presse est prévu à l’issue des discussions.

Pour apaiser le mécontentement des agents du service d’intervention, des propositions ont été faites lors d’une réunion, vendredi, entre les syndicats, le bourgmestre et président du collège de police faisant fonction, Joël Riguelle, le chef de corps Johan De Becker, le chef du service d’intervention et le directeur des opérations de la zone. Ces propositions visent à réduire la charge de travail des agents en renforçant le cadre du service d’intervention via un recrutement externe et un appel aux candidats en interne.

Une meilleure répartition du travail parmi les services opérationnels a également été proposée. Aucun médecin-contrôleur ne sera envoyé auprès des membres du personnel qui se sont portés malades jeudi soir et vendredi matin pour manifester leur mécontentement, malgré l’intention première de suivre la procédure. La direction souligne qu’il s’agit d’une décision exceptionnelle. Si elle dit comprendre la situation du personnel du service d’intervention, elle estime que la concertation syndicale structurée est la seule bonne piste pour mener un dialogue constructif. Les propositions qui ont été faites seront étudiées lundi par le collège de police extraordinaire. (Belga)