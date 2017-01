Police de Bruxelles-Ouest: des propositions pour renforcer le service d’intervention

Charleroi a annoncé vendredi les arrivées d’Hamdi Harbaoui, 32 ans, et de Jordan Remacle, 29 ans. Harbaoui est prêté par Anderelcht jusqu’à la fin de la saison tandis que Remacle, arrivé en provenance de l’Antwerp, a signé un contrat de six mois avec o … lire plus

Belga