Plusieurs ponts bruxellois dans un très mauvais état

Après la saga des tunnels à Bruxelles, l’association des Entrepreneurs Belges de Grands Travaux (ADEB) alerte les autorités à propos de l’état des ponts routiers. Didier Cartage, directeur général de l’ADEB, alerte les pouvoirs publics, « On a sous investi en infracstucture et en entretien pendant des années » explique-til sur le plateau de #M le Mag de la rédac. Il demande aux autorités de prendre des mesures, à commencer par faire un inventaire des réparations à faire et des urgences à traitées et cela pour éviter d’importants travaux de dernières minutes.

A Bruxelles, il n’y a pas d’urgence, d’après Bruxelles Mobilité. Un rapport d’inspection est en cours, des rénovations sont nécessaires mais rien d’alarmant et un plan d’investissement est prévu une fois l’état des lieux achevé.

Le directeur de l’ADEB souhaite encore aller plus loin et établir un plan d’entretien à long terme.