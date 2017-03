Plusieurs perquisitions menées samedi dans les arrondissements de Bruxelles et Nivelles

La police judiciaire fédérale de Bruxelles et de Nivelles a mené samedi dernier une série de perquisitions dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Nivelles, dans le cadre d’un dossier de terrorisme du parquet fédéral. Plusieurs personnes ont été emmenées pour audition avant d’être rapidement libérées sans inculpation, a indiqué lundi le parquet fédéral. Le dossier est totalement distincts de ceux concernant les attentats de Paris du 13 novembre 2015 ainsi que de Bruxelles et Zaventem du 22 mars 2016, précise-t-il.

Aucune arme ni explosifs retrouvés

Aucune arme ni explosifs n’ont été trouvés au cours de ces perquisitions. Selon le quotidien la Dernière Heure, les perquisitions ont été menées à Wavre, Nivelles, Anderlecht, Bruxelles-Villes, Jette et Molenbeek-Saint-Jean. D’après la même source, elles auraient été effectuées sur base d’une information selon laquelle des terroristes avaient l’intention de passer à l’acte le week-end dernier à Bruxelles. (D’après Belga)