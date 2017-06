Plusieurs milliers de personnes assistent à une leçon de yoga ce dimanche à Bruxelles

Plus de 3.000 personnes sont attendues dans le bois de la Cambre à Bruxelles ce dimanche matin afin d’assister à une leçon de yoga géante. La quatrième édition du Brussels Yoga Day, organisée par l’ASBL Vidonne, est centrée sur le message « bouger, respirer, rayonner et manger ». Elle coïncide, depuis la deuxième édition de l’événement, avec la Journée internationale du yoga, décrétée par les Nations Unies en décembre 2014.

La session de yoga géante débutera à 10h30 et se terminera vers midi. La yogathérapeute Nathalie Babouraj, assistée de différents professeurs de yoga, guidera les milliers de personnes inscrites dans une séance d’exercices de respiration, de postures et de relaxation en plein air. A la fin de la séance, le film « Breath » qui revient sur l’histoire du yoga sera projeté sur les deux écrans géants. Dès 10h00, un village bien-être ouvrira ses portes et restera accessible jusque 17h30. Centrée sur le message « bouger, respirer, rayonner et manger », cette édition comporte quelques nouveautés telles qu’un marché bio ou des ateliers pour créer son potager.

« Cette année, on va un peu plus loin en insistant sur les bénéfices de bien se nourrir et le respect de l’environnement« , commente Bernadette Erpicum, fondatrice de l’association Vidonne. « On encourage les gens à être artisans de leur santé ». Des séances de massage et des ateliers yoga spécifiques sont également prévus. Par ailleurs, un t-shirt avec un Schtroumpf en position de yoga, signé par l’artiste Peyo, sera vendu au profit de l’ASBL Androïd34, qui aide des enfants amputés à bénéficier de prothèses adaptées.

Pour participer à l’événement, l’inscription (gratuite) est obligatoire. Chaque participant reçoit un passeport bien-être réunissant les adresses utiles. Le Brussels Yoga Day est organisé avec le soutien de la Commission communautaire française (Cocof), de la Ville de Bruxelles, de l’ambassade d’Inde et de plusieurs partenaires privés. (Belga)