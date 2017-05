Plusieurs hôpitaux ouvrent leurs portes aux fumeurs

Plusieurs hôpitaux ouvrent leurs portes ce mercredi à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac. Les 23% de fumeurs belges, dont six sur dix souhaiteraient stopper leur consommation de nicotine, peuvent y glaner des conseils avisés de professionnels de la santé et effectuer des tests de sensibilisation.

Chaque année, l’action permet d’accueillir une moyenne de 50 à 100 visiteurs par hôpital. Un fumeur sur cinq a l’intention d’arrêter de fumer après avoir effectué les tests et un sur quatre parmi ceux-ci prend directement rendez-vous chez un professionnel de la santé.

Les tests de sensibilisation se décomposent en trois parties: une évaluation de la dépendance physique à la nicotine, la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans les poumons et l’évaluation de l’âge réel de ceux-ci. Il a été démontré que la pharmacothérapie combinée au soutien approprié d’un professionnel de la santé est près de trois fois plus efficace que l’arrêt tabagique sans aide. Au total, 97% des fumeurs qui essaient d’arrêter seuls recommencent d’ailleurs à fumer après moins d’un an. Vous trouverez ici la liste des hôpitaux qui participent. (Belga)