Plusieurs cas d’empoisonnement de chiens à Ixelles

Plusieurs propriétaires de chiens ont contacté l’Echevine d’Ixelles pour signaler des cas d’empoisonnement. Même si les causes de ces intoxications restent pour le moment inconnues, cette problématique relance la question des espaces réservés aux chiens, notamment les zones sans laisses, qui éviteraient ce type d’accident. Le site de l’Abbaye de la Cambre serait particulièrement touché.

L’Échevine au bien-être animal Delphine Bourgeois interpellée



Durant le dernier Conseil communal de ce jeudi 23 février, Madame Isabelle Kempeneers, conseillère communale d’Ixelles, a interpellé Madame Delphine Bourgeois sur les questions liées à la gestion des animaux dans la ville, et plus particulièrement des chiens : « Nous sommes pionnier en matière de bien-être animal à Ixelles, puisque cette compétence fait partie de nos attributions collégiales depuis 2008. Depuis, de nombreuses actions ont été mises en place : évènement annuel “animaux dans la ville”, la mise en place des cartes de nourrissage et des stérilisations pour chats et bien d’autres encore », précise d’abord Madame Bourgeois.

Des « espaces sans laisse » pour les chiens

L’échevine a profité de cette interpellation pour rappeler les nombreux projets en cours : « le premier espace sans laisse pour chien qui est en projet au Bois des Commères. Il permettra aux propriétaires de chiens de laisser leur animal sans laisse dans un espace protégé et sécurisé. Nous avons d’ailleurs reçu un subside de la Région (Secrétaire d’Etat Bianca Debaets) dans le cadre du label Bien-être animal. Les travaux seront lancés en avril, par mon collègue Romain De Reusme, en charge des travaux publics. »

Face à la demande croissante des usagers pour des espaces de ce type pour les chiens, la Commune pourrait envisager d’autres espaces dans d’autres zones d’Ixelles. Différentes solutions sont à l’étude, comme la possibilité d’aménager des tranches horaires précises pour les chiens sans laisse dans les parcs.

« Il faut tenir compte qu’il y a plusieurs catégories d’usagers qui se croisent : propriétaires canins, enfants, joggeurs et que la question est de trouver des solutions de compromis. » conclue Delphine Bourgeois.