Plus d’une centaine de Britanniques ont obtenu la nationalité belge à Bruxelles

Plus d’une centaine de ressortissants britanniques ont déjà obtenu la nationalité belge en Région bruxelloise. Ces demandes font suite au référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne en juin dernier.

Au total 217 résidents britannique bruxellois ont demandé la nationalité belge, sans compter les communes de Saint-Gilles et Schaerbeek qui n’ont pas encore communiqués leurs données. Tous ne l’ont pas encore obtenus. Si Ixelles est la commune bruxelloise qui compte, avec plus de 1.500 inscrits, le plus grand nombre de ressortissants britanniques c’est la Ville de Bruxelles qui a enregistré le plus de demandes.

