Plus d’une centaine de Britanniques ont obtenu la nationalité belge à Bruxelles

Plus d’une centaine de ressortissants britanniques ont déjà obtenu la nationalité belge en Région bruxelloise. Ces demandes font suite au référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne en juin dernier.

Ixelles est la commune bruxelloise qui compte, avec plus de 1.500 inscrits, le plus grand nombre de ressortissants britanniques sur son territoire. Sur les quelque 300 personnes qui se sont renseignées sur les conditions d’obtention de la nationalité belge depuis le Brexit, 33 ont, depuis quelques mois, obtenu la nationalité belge et 8 autres sont en attente.

A la Ville de Bruxelles, 40 Britanniques ont déposé, depuis l’annonce du Brexit, un dossier pour demander la nationalité belge et 19 d’entre eux ont déjà reçu une réponse favorable du parquet de Bruxelles. Les 21 dossiers restants sont toujours en cours de traitement.

Concernant les 776 ressortissants britanniques à Uccle, 36 demandes ont été entrées en 2016 et 14 en 2017. Pour l’heure, 9 ont obtenu la nationalité belge en 2016 et 9 autres en 2017.

Sur les 709 ressortissants britanniques à Etterbeek, 25 ont acquis la nationalité belge depuis le 1er janvier 2016 tandis que trois autres attendent encore l’avis du parquet du procureur du roi.

Woluwe-Saint-Lambert compte 612 inscrits de nationalité britannique. Depuis le 23 juin dernier, 12 d’entre eux sont devenus belges et 23 sont encore en attente.

A Auderghem, 7 ressortissants britanniques sur les 346 de la commune sont devenus belges et 10 demandes sont en cours.

A Saint-Gilles (450 ressortissants britanniques), 12 dossiers ont été introduits en 2016 et 9 en 2017. Pour l’instant, 2 Britanniques ont obtenu la nationalité belge l’an passé et 3 en ce début d’année.

Pour Berchem-Sainte-Agathe et ses 423 ressortissants britanniques, trois demandes se sont conclues en trois attributions.

A Watermael-Boitsfort, qui compte 263 Britanniques, 11 dossiers sur 19 introduits en 2016 ont reçu un avis positif et 8 sont encore en attente de réponse du parquet.

Par ailleurs, en 2017, quatre nouveaux dossiers sont en cours de traitement.

Avec 32 Britanniques, Koekelberg a tout de même eu une demande en juillet 2016, qui a abouti depuis.

