Plus de 9,5 millions d’euros récoltés pour l’opération « Famine 12-12 »

L’opération ‘Famine 12–12‘ a permis de récolter 9,52 millions d’euros au cours des deux derniers mois au profit d’ONG qui fournissent une aide humanitaire urgente au Yémen, au Nigéria, au Soudan du Sud et à la Somalie. Le gouvernement fédéral a décidé de doubler ce montant pour le faire passer à 19,04 millions d’euros, a annoncé mercredi le ministre en charge de la Coopération au développement, Alexander De Croo (Open Vld), confirmant ainsi l’engagement qu’il avait pris dans ce sens au début de la campagne.

Le gouvernement fédéral entendait ainsi encourager les citoyens et les entreprises à mettre en place une initiative ou à faire un don. Selon M. De Croo, de nombreuses initiatives en tous genres telles que des collectes locales, des soirées caritatives ou des repas au profit de cette action ont vu le jour. Le consortium 12–12, constitué de Caritas International, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam Solidarité, Plan Belgique et UNICEF Belgique, ainsi que la Croix-Rouge font tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les populations lourdement touchées, notamment en leur apportant nourriture et eau potable, en leur fournissant des soins de santé et en améliorant leurs conditions d’hygiène.

D’après le ministre de la Coopération au développement, le doublement des dons à Famine 12–12 porte ainsi l’aide humanitaire directe que la Belgique a libérée en faveur des quatre pays touchés à 34 millions d’euros. Ce montant s’ajoute aux 56 millions d’euros que celle-ci accorde aux organisations humanitaires, telles que le CICR, l’OCHA, le PAM et l’UNHCR également actifs dans ces pays.

Le vice-premier ministre De Croo participera le mois prochain à un sommet pour la solidarité à Kampala (Ouganda), présidé par le secrétaire général de l’ONU Guterres. À cette occasion, il effectuera, avec l’ONU, une visite au Soudan du Sud où sont menées des opérations humanitaires. (Belga)