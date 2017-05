Plus de 70.000 personnes au festival Food truck à Tour & Taxis

La quatrième édition du Food truck festival a attiré plus de 70.000 visiteurs en trois jours sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, soit moins que les 150.000 attendus initialement par les organisateurs qui parlent d’un « déménagement tardif » de l’événement et d’une météo mitigée.

« Les amateurs ont fait le déplacement uniquement pour le festival, Tour & Taxis étant une destination et pas une zone de passage. C’était donc un public plus expert et en quête de spécialités et d’originalités. Un public que l’on pourrait aussi qualifier de populaire-chic et familial », explique l’organisation.

Cette année, le plus grand festival de ce genre au monde a accueilli 103 véhicules gastronomiques (après sélection parmi plus de 1.200 candidatures). Dimanche après-midi, plusieurs récompenses ont été remises par l’association Belgian Food Truck aux meilleurs food trucks catégorisés par types de cuisine (burger, méditerranéen, asiatique, oriental, exotique, latino, terroir, healty…). Dix villes wallonnes accueilleront également le festival jusqu’à la mi-septembre ainsi que Limerick (Irlande), Riga (Lettonie), Bologne (Italie) et à nouveau Bruxelles pour une édition spéciale Halloween du 27 au 29 octobre. (Belga)