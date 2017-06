Plus de 350 mannequins ont défilé au show 2017 de La Cambre

La section stylisme et création de mode de la prestigieuse école de La Cambre a organisé la 29ème édition de son défilé annuel, « Show 17 », vendredi 2 et samedi 3 juin aux Halles de Schaerbeek (Bruxelles). Plus de 350 mannequins ont défilé avec les créations des designers en herbe, sous le regard d’un jury composé de professionnels issus de l’industrie de la mode.

Les étudiants de chacune des cinq années du cursus de La Cambre participent au défilé annuel. Ce dernier représente une véritable opportunité pour les jeunes créateurs. Le jury international est en effet constitué de personnalités issues du monde de la mode. Cette année, on y retrouve, entre autres, le créateur belge Cédric Charlier ou encore la jeune créatrice – diplômée de la Cambre en 2012 – Gioia Seghers.

D’autres de ces personnalités font partie de grandes maisons de couture, dont Balenciaga, Louis Vuitton, Jean-Paul Gaultier et Delvaux. L’évènement annuel se veut « incontournable » sur la scène de la mode à Bruxelles. « Vous pourrez supporter la créativité débridée des futurs grands designers », soulignent les organisateurs. Au palmarès de l’école, on retrouve en effet des créateurs tels que Olivier Theyskens, Anthony Vaccarello (Yves Saint Laurent), Cédric Charlier, Julien Dossena (Paco Rabanne), Léa Peckre, Krjst (Erika Schillebeecks et Justine de Moriamé), Gioia Seghers et Doriane Van Overeem. (Belga)

REPORTAGE de Jérémy Audouard