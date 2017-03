Plus de 100 000 chiens enregistrés en Région Bruxelloise. Max est le nom préféré des maîtres bruxellois

La Secrétaire d’État bruxelloise en charge du Bien-être animal Bianca Debaets a communiqué les chiffres recensés par Dog ID, base de données pour l’identification et l’enregistrement des chiens en Belgique, obligatoire en depuis 1998. « Plus de 100.000 chiens rien que dans notre Région, c’est énorme compte tenu du contexte urbain. C’est bien la preuve que ce sont des animaux de compagnie importants pour de très nombreuses personnes. Pour des familles entières mais je pense particulièrement aussi aux personnes isolées ou aux personnes âgées. Il est donc nécessaire que l’on poursuive avec des politiques adéquates qui tiennent compte de cette dimension sociale apportée par les chiens. Depuis quelques mois, nous subventionnons d’ailleurs un projet basé sur la présence de chiens dans des maisons de repos. De plus, l’année dernière, nous avons contribué à la création d’espaces récréatifs pour chiens dans deux Parcs de la commune de Molenbeek », précise Bianca Debaets, Secrétaire d’État bruxelloise en charge du Bien-être animal. Pour rappel, l’enregistrement obligatoire des chats sera effectif dans quelques mois, si bien qu’une base de données similaire à celle des chiens sera bientôt disponible.

Max est le nom le plus attribué chez les chiens bruxellois

Pour l’ensemble de la Belgique on retient un trio gagnant : Luna, Lola et Maya pour les femmes, et Max, Jack et Paco pour les mâles. A Bruxelles c’est bien Max qui est en tête, toutes catégories confondues !

Photo : Macha Hassid