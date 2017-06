Plus de 10.000 personnes signent une pétition pour la démission d’Yvan Mayeur

Depuis ce jeudi matin et les dernières révélations du rapport commandité par le gouvernement bruxellois sur le fonctionnement du Samusocial, de nombreux hommes et femmes politiques demandent la démission d’Yvan Mayeur de son poste de bourgmestre de Bruxelles. Et les citoyens semblent visiblement prêts à suivre le mouvement initié par Ecolo, Groen, le sp.a, l’Open VLD ou encore le CDH.

Une pétition est ainsi apparue sur le site Avaaz.org, qui fait des émules depuis les premiers échos de cette affaire autour du Samusocial. Elle avait été lancée en mars 2016 suite au piétonnier de Bruxelles mais a repris vigueur depuis le mois de mai 2017. La pétition a ainsi atteint les 10.000 signatures ce jeudi et continue d’attirer des signataires au fil de la journée.

La pétition doit atteindre les 20.000 signatures pour être remise au conseil communal de la ville de Bruxelles. Difficile toutefois de savoir si cette demande citoyenne aura une influence sur la future décision du bourgmestre de la capitale.