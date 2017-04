Playoffs2 : début en fanfare pour l’Union Saint-Gilloise

Les 3.000 spectateurs présents au Stade Roi Baudouin ont assisté à la victoire de l’Union face au FC Malines (3-0). D’emblée, les Unionistes ont tenté de construire le jeu et Gertjan Martens a directement trouvé Freddy Mombongo dans les 16 mètres (4e). Geoffrey Cabeke, a immédiatement imité son équipier mais Yannick Aguemon n’a pu éviter l’intervention d’Uros Vitas (11e). L‘Union flirtait avec le goal et celui-ci est arrivé via Mombongo, qui a mis un terme à un cafouillage devant Colin Coosemans (14e, 1-0). Malines a réagi: sur un coup franc, Jules Van Cleemput a servi Christian Osaguona dont la tête est passée à côté (19e). Cela allait être la seule véritable étincelle malinoise de la première période. Par contre, l‘Union a fait mouche sur un coup-franc dévié de la tête par Vincent Vandiepenbeeck (21e, 2-0). Les Bruxellois jouaient sans complexe. Nicolas Rajsel (29e) et Augusto Da Silva (40e) ont manqué deux belles opportunités. La seconde mi-temps a débuté en force pour les Bruxellois. Ils ont reçu un penalty pour une faute d’Uros Vitas sur Rajsel, qui l’a transformé en finesse (59e, 3-0). Malines a bien tenté de réduire l’écart mais c’est Coosemans qui a évité un passif plus lourd sur une tentative d’Aguemon (88e). La seconde rencontre de ce groupe A, s’est terminée par la victoire de Saint-Trond sur Waasland Beveren (3-0). (Source Belga)