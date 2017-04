Plan Taxi : Smet présente les principes sur lesquels le gouvernement bruxellois est d’accord

L’ébauche du plan Taxi présenté mardi après-midi au conseil consultatif du secteur reprend les grands principes de réforme sur lesquels le gouvernement bruxellois est tombé d’accord avant les vacances de Pâques avant de mandater le ministre du Transport Pascal Smet (sp.a) pour la consultation du secteur, a indiqué mercredi soir le cabinet du ministre. Celui-ci a évoqué les « quatre grands changements » qui se profilent dans le cadre d’un avant projet d’ordonnance qui devrait être déposé en mai prochain.

« Le ministre va à la rencontre du secteur avec une proposition claire et un mandat du gouvernement dans l’intention de disposer d’un avant-projet d’ordonnance en mai. Le nouveau cadre mise surtout sur davantage de choix et de sécurité pour le client et sur un renforcement de la position du chauffeur vis-à-vis des exploitants d’entreprises de taxis et de plateformes de réservation. Les plateformes de réservation ne pourront être actives à Bruxelles que si elles travaillent avec des chauffeurs possédant une licence, si elles remplissent toutes les conditions en matière de transparence et si elles respectent les droits des chauffeurs« , a expliqué le cabinet de M. Smet dans un communiqué. Selon celui-ci, un des grands principes retenus par le gouvernement prévoit en effet que « personne ne pourra effectuer de transport rémunéré de personnes sans licence, mais tout le monde devra rouler suivant les mêmes règles et conditions en matière de formation, de véhicules, de tarifs, d’assurances, etc… « En d’autres termes, la distinction existante aujourd’hui entre le secteur des taxis et le secteur des limousines (location de voitures avec chauffeur) disparaît« . À terme, chaque chauffeur disposera d’une licence personnelle, non cumulable et non cessible. Le nombre de licences restera limité pour éviter que la ville ne soit submergée de nouveaux véhicules et pour garantir un revenu à part entière. Le cumul des licences et leur revente en noir sera impossible. Les exploitants qui possèdent plus d’une licence ne pourront pas les renouveler à l’expiration de la durée actuelle de celles-ci. Ils seront assistés pendant cette phase de transition et pourront compter sur une intervention en cas de cessation d’activités. Autre principe: les plateformes de réservation seront réglementées. Elles ne pourront travailler qu’avec des chauffeurs possédant une licence et devront tenir des registres à jour de tous les chauffeurs et véhicules affiliés, ainsi que des trajets effectués. Par ailleurs, elles ne pourront imposer de règle d’exclusivité aux chauffeurs et devront avoir leur accord concernant les tarifs et les coûts qu’elles imputent. Les tarifs pourront être définis plus librement. Pour le marché de rue (trajets aux stations de taxis et en arrêtant un taxi dans la rue), un tarif fixe restera d’application. Pour les trajets réservés au préalable, un tarif plus libre, mais supérieur à un prix minimum, sera en vigueur. (Belga)