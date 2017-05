Piétonnier : avis favorable de la commission de concertation

La Commission de concertation concernant les nouvelles demandes de permis d’urbanisme pour l’aménagement du piétonnier réunie le 26 avril dernier, a rendu un avis positif, assorti de conditions : elle demande notamment une implantation plus régulière des lampadaires autour de la Bourse, inspirée de documents anciens; la mise en valeur du socle et du bâtiment de la Bourse en évitant l’implantation de bancs et de poubelles. En ce qui concerne le chantier, la commission demande entre autres de limiter le plus possible la propagation de poussières, de bruit et des vibrations et la bonne accessibilité des commerces.