Photos d’identité : De nouveaux critères à partir du 16 janvier

Les critères que doit remplir la photo d’identité pour une carte d’identité (eID) ou une Kids-ID changent à partir du 16 janvier, annonce jeudi le SPF Intérieur. Les nouveaux critères, plus stricts, entrent dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’identité.

Les normes qui sont actuellement d’application pour les passeports, lesdites normes ICAO, s’appliqueront dorénavant aux cartes d’identité électroniques (eID) et aux Kids-ID. Selon les normes ICAO, la photo doit remplir cinq conditions. Elle doit être récente et ne pas dater de plus de six mois. L’expression du visage doit être neutre: bouche fermée, ne pas sourire et les dents ne peuvent pas être visibles, pas de sourcils froncés. Le visage doit être entièrement visible: les yeux, le menton et les contours du visage doivent toujours être visibles. L’arrière-plan doit être uni et sans ombre. Le visage et les épaules doivent être droits et face à l’objectif. Pour le SPF intérieur, il est très important que la photo soit de qualité et conforme aux normes ICAO. Par exemple, des contrôles automatisés sont déjà présents à l’aéroport de Zaventem et ceux-ci permettent de contrôler le document par le biais, notamment, d’un contrôle automatisé du visage. Au cours du mois de décembre, les communes et l’Association nationale des Photographes professionnels ont été informées des changements au niveau des photos d’identité

(Belga)