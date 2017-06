Philippe Geluck recevra les insignes français d’Officier des Arts et des Lettres

Le dessinateur, humoriste et comédien bruxellois Philippe Geluck se verra remettre les insignes d’Officier des Arts et des Lettres mercredi midi, annonce l’ambassade de France en Belgique. La France entend ainsi récompenser « l’un des auteurs les plus populaires de l’édition francophone, mais aussi un grand humaniste, si près, par ses dessins et son attitude, du cœur des autres ».

Dans un communiqué de presse annonçant l’événement, l’ambassade de France loue « l’homme-orchestre » qu’est Philippe Geluck, survolant ses débuts de comédien avant de s’arrêter plus longuement sur la carrière de son personnage emblématique, Le Chat, qui apparaît pour la première fois dans les pages du Soir en 1983. Le public français a quant à lui principalement découvert Philippe Geluck grâce à ses apparitions dans l’émission « Vivement Dimanche Prochain », présentée par Michel Drucker, au sein de laquelle il officie de 1999 à 2006. Il fut également un chroniqueur de Laurent Ruquier dans « On a tout essayé » et est fidèle au poste dans « Les Grosses Têtes » sur RTL depuis 2014.

Philippe Geluck avait déjà été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2003 par le ministre français de la Culture, Jean-Jacques Aillagon. Mercredi midi, il recevra les insignes d’Officier de la Légion d’honneur des mains de l’ambassadeur de France en Belgique Claude-France Arnould au cours d’une cérémonie à la Résidence de France. (Belga, photo Belga/Kristof Van Accom)