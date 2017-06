La phase d’avertissement du plan « forte chaleur et ozone » a été activée ce dimanche en raison des fortes températures prévues pour ce jour et les prochains jours, annonce la Cellule interrégionale de l’environnement (CELINE) dans un communiqué. Dans son bulletin météo, l’Institut royal météorologique (IRM) prévoit des maxima pouvant atteindre 30 degrés et les concentrations d’ozone augmenteront à partir de lundi.

« Selon les prévisions de l’IRM, la somme des différences entre les températures maximales prévues pour les 5 jours à venir et le seuil de 25°C atteint ou dépasse le seuil de 17°C« , ce qui implique dès lors l’activation de la phase d’avertissement, précise la CELINE. (Belga)