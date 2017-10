Le personnel de G4S Cash Solutions à Grand-Bigard arrête le travail

Les travailleurs de G4S Cash Solutions à Grand-Bigard ont arrêté le travail mardi matin en protestation contre la charge de travail croissante et le fait que la direction souhaite introduire le travail dominical. Cash Solutions est la filiale du groupe de sécurité G4S qui se charge des transports de valeurs.

Selon Hervé Emeleer, délégué CSC, la grève est d’abord un mouvement contre les conditions de travail de plus en plus difficiles au sein de l’entreprise. Les shifts deviennent plus longs et plus lourds, tandis que les travailleurs sont dans l’obligation de se montrer flexibles. Les syndicats s’opposent pour ces raisons au travail dominical, qui entre de plus en contradiction avec la commission paritaire en vigueur.

« De plus, les travailleurs risquent de devoir travailler plus longtemps pour une pension moindre en raison du paquet pension qui doit être voté en janvier. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant qu’ils décident de se croiser les bras. Ils en ont marre de ce manque de respect », explique M. Emeleer.

Syndicats et direction se sont rencontrés mardi après-midi lors d’une discussion « constructive », selon le délégué. « Une série d’engagements doivent se concrétiser dans les 15 jours », a-t-il expliqué. Un renouvellement des véhicules et un renforcement du personnel sont ainsi à l’ordre du jour. Pour ce qui est du travail dominical, la direction a proposé de l’établir sur base volontaire. Les résultats des discussions seront présentées au personnel le 13 novembre.

Avec Belga – Photo : Belga/Eric Lalmand