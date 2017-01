Perquisition anti-terroristes en cours à Molenbeek

Les perquisitions menées samedi soir à Molenbeek, dans le cadre d’une enquête sur des faits de terrorisme sont toujours en cours. Plusieurs agents masqués ont contrôlé un bâtiment à l’angle des rues Delaunoy et Ransfort. Un périmètre de sécurité a été mis en place.

Les perquisitions sont menées à la demande du parquet. Un hélicoptère a été mobilisé. Les rues adjacentes au bâtiment visé sont encadrées par des combis et des agents armés. Les médias sont tenus à distance. Seuls les riverains ont été autorisés à franchir la limite du périmètre. La parquet n’a pas fait davantage de commentaires au sujet d’éventuelles autres actions et de personnes visées. La rue Delaunoy avait déjà été le théâtre d’opérations anti-terroristes après les attentats de Paris en novembre 2015. Les enquêteurs y pressentaient que Salah Abdeslam s’y cachait. Celui-ci avait finalement été arrêté quatre mois plus tard, dans la proche rue des Quatre-Vents. (Belga)