Périphérie : un courrier de DéFi aux habitants de Hal fâche les élus N-VA et sp.a

DéFI Hal a diffusé auprès des habitants de la commune son tract d’information citoyenne, comme le parti dans un communiqué. Ce courrier a fâché les échevins N-VA et sp.a de la commune. Selon eux, ce tract encouragerait les Francophones à « nier le caractère néerlandophone de la ville”. Demande est faite par ces échevins de renvoyer les tracts à la commune pour ensuite être retournés à la locale de DéFI Hal. Pour Sophie Rohonyi, présidente de DéFI Périphérie, “cette démarche est non seulement antidémocratique mais illégale !” Pour DéFI, « entraver une telle communication est contraire à l’article 30 de la Constitution qui consacre la liberté linguistique, à la liberté d’association et d’expression, de même qu’aux principes d’égalité et de non-discrimination« .

Selon DéFI, le tract litigieux informe notamment les habitants sur la piscine communale, l’action en justice portée par DéFI contre Sodexo, de même que la campagne de dépistage du cancer du sein récemment menée par la Région flamande et qui, par sa communication unilingue flamande, a préjudicié les femmes francophones en âge de faire ce dépistage.

Image : Instant Street View