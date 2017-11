La pénurie de magistrats francophones tournerait à la catastrophe

Les parquets francophones sont confrontés à une pénurie inédite, affirme Vincent Macq, procureur du Roi à Namur récemment nommé président de l’Union professionnelle de la magistrature (UPM), dans La Libre Belgique jeudi.

« Les effectifs fondent comme neige au soleil et l’avenir s’annonce particulièrement sombre. La ré­serve de recrutement est insuffisante pour combler les places vacantes, lorsque celles­-ci sont miraculeusement publiées », explique-t-il à La Libre Belgique

« Dans le sud du pays, il manque actuellement 40 ‘parquettiers’ pour remplir les cadres à … 90 %. Et il n’y a plus, dans la réserve de recrutement, que 14 stagiaires en ordre de ‘postulation' », décrit le magistrat qui signal qu' »on court droit à la catastrophe ». Il va y avoir en effet des départs à la retraite et la prochaine réserve de recrutement ne sera constituée que dans deux ans. « Ce phénomène était annoncé depuis longtemps mais l’exécutif n’a pris aucune mesure pour l’anticiper ou l’atténuer », ajoute­-t­-il.

Dans le message qu’il a envoyé aux membres de l’Union, il constate que « les économies qui nous sont imposées sans la moindre vision et les législations prétendument modernistes nous ont amenés à une situation de crise qui ne semble émouvoir personne ».

