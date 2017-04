Patrick Dewael signale à la justice l’imam et le directeur de la Grande Mosquée

Le président de la commission d’enquête de la Chambre sur les attentats de Bruxelles, Patrick Dewael (Open Vld), s’apprête à signaler au ministère public les déclarations sous serment de l’imam et du directeur de la Grande mosquée de Bruxelles, rapportent mercredi Het Belang van Limburg et De Morgen.

Tant l’imam de la Grande Mosquée du Cinquantenaire, Mohamed Galaye N’Diaye, que Jamal Saleh Momenah, le directeur du Centre islamique et culturel de Belgique (CICB), ont dit n’avoir pas eu connaissance de personnes passées par la Grande Mosquée qui seraient parties en Syrie, même si dans certains dossiers judiciaires ce passage apparaît. Ils n’ont pas convaincu la commission du caractère modéré de l’islam pratiqué dans cet édifice religieux, sont restés flous sur le financement de l’institution et ont fait des déclarations contradictoires, notamment sur les relations avec l’Exécutif des musulmans de Belgique. Ces propos ont été listés et seront transmis cette semaine au procureur général. La Justice devra alors se prononcer sur l’opportunité d’engager des poursuites pour faux témoignage. (Belga)