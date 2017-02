Particules fines: nouvelle prolongation de la phase d’informations sur l’ensemble du pays

Déclenchée jeudi, la phase d’information sur les particules fines, dont le seuil est établi à 50 µg/m³, a été prolongée dimanche dans les trois Régions du pays, indique la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine).

Samedi, malgré la neige fondante et la pluie, des concentrations de particules fines plus élevées que prévu ont été mesurées dans l’air ambiant. Ceci est potentiellement dû à différents facteurs, notamment à la formation abondante de particules secondaires liée à l’humidité relative élevée et à l’importation de polluants depuis les pays voisins, explique la Cellule. La concentration moyenne sur 24h mesurée était, à 8h00, de 90 µg/m³ en Flandre, 54 µg/m³ en Wallonie (avec 60 µg/m³ au nord du sillon Sambre et Meuse) et 71 µg/m³ à Bruxelles.

Les conditions météorologiques devraient être plus favorables à la dispersion des polluants ce dimanche et demain/lundi. Les concentrations de particules fines devraient diminuer dans le courant de la journée grâce au vent plus intense, prévoit Celine. Toute activité physique prolongée en plein air est déconseillée pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques, les asthmatiques, les personnes âgées et les très jeunes enfants. (Belga)