PrysmOnTheGo : distribution de livres féminins pour changer les choses

En cette Journée internationale des Droits des Femmes se déroule la deuxième édition de l’action #PrysmOnThe Go. Un projet pour le moins original qui consiste à distribuer et/ou abandonner dans les transports en commun bruxellois des livres écrits par des femmes. Un partage de livres qui prône l’égalité des sexes et l’arrêt des discriminations et des violences faites aux femmes. Durant cette deuxième édition, le livre « La Bruxelloise » de la photographe Cici Olsson sera donc distribué sur le réseau de la Stib. L’opération, filmée, sera projetée notamment à la Foire du Livre.