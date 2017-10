Le parquet fédéral fait appel du jugement prononcé à l’encontre d’Hicham Diop

Le parquet fédéral a confirmé à l’agence Belga, mardi, une information diffusée par plusieurs médias selon laquelle il avait interjeté appel du jugement prononcé à l’encontre d’Hicham Diop. Le 10 octobre dernier, Hicham Diop avait été condamné à 9 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour coups et blessures sur des policiers, commis à Schaerbeek en octobre 2016.

Le parquet fédéral a confirmé qu’il avait fait appel dans le dossier d’Hicham Diop, pour lequel le tribunal n’avait retenu ni l’intention homicide ni l’intention terroriste. Tout en reconnaissant que l’acte posé par Hicham Diop avait des similitudes avec d’autres attentats terroristes commis sur des policiers ou des militaires, le tribunal avait cependant estimé qu’il subsistait un doute.

Concernant l’intention d’homicide, les juges avaient considéré qu’elle était hautement probable mais pas non plus établie au-delà de tout doute raisonnable. Le tribunal avait donc condamné Hicham Diop, en état de récidive légale, à une peine de 9 ans de prison pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail.

Ce Belge âgé de 43 ans avait agressé deux policiers à Schaerbeek le 5 octobre 2016, les frappant avec un couteau. L’un d’eux avait été blessé au ventre et l’autre au cou mais ils avaient pu quitter l’hôpital le soir même. Selon les avocats d’Hicham Diop, l’acte de leur client était à mettre en relation avec des faits remontant à 2011, lorsqu’il avait été renversé par un véhicule de la police fédérale ainsi qu’avec une surconsommation de médicaments. Hicham Diop n’avait pas émis de revendication lors de l’agression mais il avait tenu des propos liés au terrorisme pendant son interrogatoire à la police.

