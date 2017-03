Paris et Bruxelles connectées en direct via la fibre optique

La Sanef et la Sofico ont inauguré lundi la mise en service de la connexion en direct via la fibre optique entre Paris et Bruxelles. 90 kilomètres de fibre ont été installés pour connecter les deux capitales. Ce nouveau service à très haut débit permet une liaison de très courte distance et donc plus rapide. La Sanef, concessionnaire d’autoroutes en France, et la Sofico, gestionnaire des autoroutes en Wallonie, ont inauguré lundi, leur nouvelle liaison fibre optique directe entre Paris et Bruxelles. La cérémonie s’est symboliquement déroulée sur l’aire d’autoroute du poste frontière franco-belge d’Hensies.

Nouveau service à haut débit

Ce nouveau service à haut débit proposé, entre autres, aux opérateurs télécom et aux entreprises permet une liaison de très courte distance compatible « ultra low latency » (à latence ultra faible) vers le Nord de l’Europe. En clair, la nouvelle liaison en fibre optique permet désormais une plus grande vitesse et une plus grande capacité de connexion et de transfert de données. La concrétisation du projet a duré un an. Sur le terrain, elle a consisté à installer quelque 58 kilomètres de fibre du côté français et 7 kilomètres manquants du côté belge, entre Saint-Ghislain et le poste frontière. Selon les responsables du projet, la nouvelle liaison entre les deux capitales est plus courte de plus de 150 kilomètres par rapport à la jonction précédemment utilisée. La nouvelle fibre permet, notamment, de participer à la gestion du réseau autoroutier mais elle peut développer des sources de revenus, ses capacités excédentaires étant revendues à des opérateurs de télécom.

Déployer des pylônes multi-opérateurs le long du réseau routier et fluvial

Sanef Télécoms dispose de son propre réseau de plus de 4.000 kilomètres de câbles optiques installés le long des autoroutes du groupe. Ce réseau relie Paris aux principales villes de la moitié Nord de la France. La Sofico est également active dans le domaine des télécoms. Elle réalise ainsi des concessions visant à déployer des pylônes multi-opérateurs le long du réseau routier et fluvial, elle assure la gestion du réseau wallon de fibre optique dans le cadre du plan stratégique wallon qui vise à la commercialiser. Ce réseau représente quelque 3.000 kilomètres de fibre installés principalement en Wallonie. Il permet, notamment, de raccorder les bâtiments du Service Public de Wallonie (réseau MAN), les centres administratifs et informatiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles (réseau ETNIC), les universités francophones en Wallonie et à Bruxelles (réseau BELNET), 18 hautes écoles en Wallonie, la RTBF, une vingtaine de sites hospitaliers situés en Wallonie et à Bruxelles ainsi que 87 zonings en Wallonie. (Belga)