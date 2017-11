Paiement sans contact : M. Peeters invite Febelfin et Test-Achats pour trouver une solution

Le ministre des Consommateurs, Kris Peeters, va inviter la Fédération belge du secteur financier (Febelfin) et l’association de défense des consommateurs Test-Achats pour examiner la question du paiement sans contact et y trouver une solution, a annoncé vendredi son porte-parole.

Test-Achats a révélé que le paiement sans contact, permis par une puce NFC qui autorise un échange radio entre un moyen de paiement – une carte bancaire ou un smartphone – et un terminal, sans confirmation par le code pour des montants inférieurs à 25 euros, n’était pas sans risque Selon l’association, il est relativement aisé de dérober de l’argent à l’insu du propriétaire de la carte. Une affirmation réfutée par Febelfin, qui estime « qu’il est regrettable de faire peur inutilement ». Selon son porte-parole, M. Peeters (CD&V) estime que les consommateurs doivent pouvoir payer « en toute sécurité », quel que soit le mode de paiement choisi. Le ministre invitera dès lors Febelfin et Test-Achats à son cabinet pour examiner la sécurité de ce mode de paiement récemment introduit récemment par les banques et trouver une solution, a-t-il ajouté, sans fixer d’échéance.

> Voir le reportage de Martin Caulier et Marjorie Fellinger

